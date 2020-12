Kreis Bad Kreuznach

Die Hände auf dem Rücken gefesselt, erdrosselt und erstochen – so finden zwei Jungen an einem kalten Sonntagnachmittag beim Spielen am Rande des Freizeitgeländes „Opelwiese“ eine junge Frau tot auf. Der Zustand der Kleidung lässt auf ein Sexualdelikt schließen.