Die Öffnung des Steinskulpturenmuseums Kubach-Wilmsen an Ostern stand bis zuletzt auf der Kippe. Am Mittwoch verkündeten Werner Severin von der Fondation Kubach-Wilmsen und Wiltrud Schläfer vom Freundeskreis des Museums, dass das Museum in Ebernburg Ostersonntag und -montag öffnet.