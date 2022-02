Von Windböe erfasst: Basejumper strandet unverletzt am Rotenfels

Mit dem Schrecken ist ein 24-jähriger Mann aus Hessen am Samstagmittag davon gekommen, nachdem er bei einem Gleitflug an der Wand des Rotenfels hängen geblieben war.

Bad Münster am Stein-Ebernburg

Der Basejumper war bei strahlendem Sonnenschein zuvor von der Bastei aus zum Segelflug in die Lüfte abgesprungen, wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht. Offenbar nur wenige Sekunden, nachdem er seinen Gleitschirm geöffnet hatte, erfasste eine Windböe den Mann und drückte ihn dann an die Felswand des Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Mehrere Notrufe alarmierten daraufhin die Polizei sowie die Bergwacht. Bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnte sich der Mann an der Feldwand festhalten und anschließend sicher geborgen werden. Der Mann blieb dabei unverletzt. mki