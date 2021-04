Von Station zu Station: Osterweg im Nachtigallental lädt zum Selbstgestalten ein

Bezaubernd ist der Katharina-Schroth-Weg im Nachtigallental oberhalb der gleichnamigen Klinik parallel zum Freilichtmuseum ohnehin. Einen schöneren Weg als diesen hätte die Gruppe „Kinder in der Kirche“ der katholischen Pfarrei St. Matthäus also kaum zu ihrem Osterweg wählen können. So laden nun Susanne Eßling-Kern, Angela Schumacher, Alexandra Picht-Wilms und Simone Mager-Kwiczorowski, Mitglieder der Gruppe „Kinder in der Kirche“, Kinder, Eltern und alle Interessierten ein, auf diesen selbst gestalteten und von den Besuchern auch weiterhin zu gestaltenden Osterweg zu gehen.