Bretzenheim

Im tierischen Notfall ist sie die erste Anlaufstelle für Haustierbesitzer: die Anicura-Kleintierklinik in Bretzenheim. 24 Stunden lang kümmert sich das elfköpfige Ärztinnenteam um rund 70 Tiere am Tag. Nun wurde die Tierklinik geadelt: Sie findet sich wider in der Bestenliste von Deutschlands Top-Tierkliniken. Das Ranking wurde vom Magazin „Focus TierDoktor“ erstellt. Der „Oeffentliche“ hat sich mit Klinikleiterin Ryoko Kawauchi getroffen und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen.