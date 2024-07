Plus Bad Kreuznach Von Heilbad zu Heilbad: Bädertag zur Städtefusion von Bad Kreuznach und Bad Münster i „Von Heilbad zu Heilbad“ heißt das Programm zu zehn Jahren Städtefusion – und das Salinental als Bindeglied. Es bietet dem Wanderer oberhalb der Nahe ein wunderbares Panorama – vom „alten“ Bad Kreuznach bis zum neuen Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Foto: Raimund Sauer/GuT Der zehnjährige Zusammenschluss wird am Samstag mit buntem Programm für Groß und Klein in beiden Orten gefeiert. Lesezeit: 4 Minuten

Die Stadt Bad Kreuznach feiert zehn Jahre Fusion mit Bad Münster am Stein-Ebernburg mit einem besonderen Bädertag. Unter dem Motto „Von Heilbad zu Heilbad“ werden am Sonntag, 7. Juli, die Feierlichkeiten rund um den Kurpark von Bad Münster und an verschiedenen Orten in der Kernstadt Bad Kreuznach ausgerichtet. Geboten wird ...