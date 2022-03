Endlich in Sicherheit! Mit einem Bus voller Hilfsgüter war das Team um Jens Gemeinhardt vom Reisebüro Nahegold gemeinsam mit Iryna Denys aus Hahnenbach am Samstag um 3 Uhr in Pfaffen-Schwabenheim gestartet. Die knapp 1500 Kilometer bis in die polnisch-ukrainische Grenzstadt Przemys verlief mit vier Fahrern reibungslos.