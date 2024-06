Plus Bad Kreuznach Von der Straße zurück in die eigenen vier Wände Von Christine Jäckel i Dieter Haufe (von links), Eric Eisenhardt und Patrick Claß in einem der neuen Bäder. In der Hochstraße 44 wurde Wohnraum für Menschen geschaffen, die zuvor auf der Straße leben mussten. Foto: Christine Jäckel Wohnraum ist knapp, besonders das Angebot an bezahlbaren Wohnungen, das trifft auch auf Bad Kreuznach zu. Ganz hart trifft das die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Umso erfreulicher: dank einer Initiative von Privatvermietern haben seit März acht Menschen, die zuvor auf dem Wohnwagenplatz lebten, wieder ein Dach über dem Kopf. Lesezeit: 3 Minuten

Die Perspektive, vom Wohnwagenplatz, den der Verein Bastgässjer ehrenamtlich betreut, wieder ins bürgerliche Leben mit eigener Wohnung zurückzukommen, war bisher äußerst klein bis nicht vorhanden. Daher ist es eine erstaunliche Erfolgsbilanz, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen vom Campingwagenprovisorium in eigenen Wohnraum vermittelt werden konnten. Vernünftiger Wohnraum für Sozialmieter Zu ...