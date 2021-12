Der erste Schritt für eine Nachnutzung der Gebäude der früheren Paracelsusklinik im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein ist gemacht: Eine Investorengruppe Sal-Quartier will statt der bisherigen monothematischen Nutzung dort einen Mix aus verschiedenen Wohnformen und Nutzungen realisieren. Mittelpunkt soll ein Quartiersplatz sein, an dem ein Nachversorger mit digitalem Zugang, ein Café, Arztpraxen und eine Kita liegen.