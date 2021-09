100 Tage im Landtag: Auch Sozialdemokrat Michael Simon zog am 18. Mai, dem Verfassungstag, ins Mainzer Plenum ein – im zweiten Anlauf nach seinem Wahlkampf 2016 gegen Julia Klöckner (CDU) und 2021 gegen Helmut Martin (CDU). Drei Sitzungen des 101 Politiker großen Landtags hat der Pfaffen-Schwabenheimer schon mitgemacht, zuletzt am Mittwoch (corona- und sanierungsbedingt aber nicht im fast fertigen Deutschhaus, sondern in der Rheingoldhalle).