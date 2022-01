Im positiven Sinne besessen vom Qualitätsgedanken und vom Drang nach Weiterbildung und Perfektion – das ist Petra Nieding. Sie ist eine der wenigen Fleischermeisterinnen in der Region. Doch das ist längst nicht alles. Die Geschäftsfrau leitet nicht nur die renommierte Metzgerei Stephan in Ingelheim, sondern auch die Wildkammer in Bad Sobernheim.