Vom Tablet weg in den Verein holen: Kita-Olympiade in Bad Kreuznach Von Armin Seibert 80 Vorschulkinder aus sechs Kindertagesstätten im Salinental demonstrierten, was sie im Hockeytraining bei Alexander Dehmer gelernt haben. Bei der ersten Kita-Olympiade der VfL-Hockeyabteilung machen 80 Vorschulkinder begeistert mit.

Kinder und Jugendliche mit Spaß am Sport sozusagen vom heimischen Tablet und von der Straße weg in den Verein zu holen - das war das Anliegen der Kita-Olympiade des VfL Bad Kreuznach. 80 Vorschulkinder aus sechs Kindertagesstätten im Salinental demonstrierten, was sie im Hockeytraining bei Alexander Dehmer gelernt haben. „Hut ab“, ...