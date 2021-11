Advent im Park heißt es am zweiten Adventswochenende. Dann findet am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Dezember, erstmals der felkestädtische Adventsmarkt, der bislang rund um den Priorhof angeboten wurde, im Marumpark statt. Stand heute soll es unter den aktuell geltenden Corona-Regeln ein vorweihnachtliches Programm für die ganze Familie mit Livemusik an beiden Tagen geben, versprechen Ully Mathias, Dorothee Rupp und Anke Wiechert.