Langenlonsheim

Unter dem Motto „75 Jahre Kriegsende und unsere heutige Zeit und Situation” hatte der ökumenische Arbeitskreis Langenlonsheim zur Friedensandacht unter freiem Himmel in den Pfarrgarten an der katholischen Kirche eingeladen. Der Besuch war auf 25 Personen begrenzt worden, die mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet waren und am Eingang ihre Hände desinfizierten.