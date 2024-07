Plus Schlossböckelheim

Vom heimischen Herd in eine Männerdomäne: Petra Durst-Benning stellte ihr neues Buch vor

Von Josef Nürnberg

i Die Bestsellerautorin Petra Durst-Benning (2. von links) stellte mit Unterstützung der Winzerfamilie (von links) Véronique, Johann und Wolfgang Klein den dritten Band ihrer Köchinnentrilogie vor. Foto: Josef Nürnberg

Herz, was willst du mehr? Eine wunderbare Schriftstellerin Petra Durst-Benning, die aus ihrem just erschienenen letzten Teil ihrer Köchinnentrilogie „Süße Tage, bittere Stunden“ las, und dazu verführerische Weine und passende Häppchen des Weingutes Klein & Sohn. Es passte bei der Lesung am Freitagabend einfach alles, sodass den Gästen dieser literarische Abend noch lange im Gedächtnis haften bleiben dürfte.