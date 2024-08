Vom Büro auf die Pfingstwiese: Viel los beim Firmentag auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt

Ob neu gegründete GmbH oder alt eingesessenes Unternehmen: Zahlreiche Mitarbeiter ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam am Montag auf dem Jahrmarkt zu feiern.

Am Montag besuchten traditionell viele Firmen mit ihren Mitarbeitern den Bad Kreuznacher Jahrmarkt. Zu den gut gelaunten Besuchern zählten auch die zwölf Volksfestfreunde aus der Belegschaft des E-Teams (vormals Steffen Elektrotechnik), die jedes Jahr „nix wie enunner“ kommen. Fotos: Charlotte Eberwien

Der Montag, der vierte Tag des Bad Kreuznacher Jahrmarkts, ist nicht nur der Tag des Frühschoppens, sondern auch der Jahrmarktstag der Vereine und Unternehmen aus Stadt und Kreis – das hat Tradition. Und so haben sich viele Mitarbeiter gemeinsam und nicht selten in buntem Dress auf den Weg „nix wie enunner“ gemacht, um auf der Pfingstwiese ausgelassen zu feiern. In seiner 194.

Die Mitarbeiter der Förster-Glaserei aus Bad Kreuznach sind jedes Jahr dabei. Eine Tradition: Der Chef spendet am Firmenmontag Speis und Trank. Charlotte Eberwien Ganz in Rot feierten zahlreiche Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Nahe das bunte Treiben auf der Pfingstwiese, darunter der Vorstand (Mitte). Charlotte Eberwien Seit 1950 wird in Bad Kreuznach die Kaufmann's Hand- und Kinder-Creme produziert. 16 Mitarbeiter hatten am Montag ein Fan-T-Shirt im Gepäck. Charlotte Eberwien Erfolgreiches Debüt: Die zwölf Mitarbeiter der evangelischen Kita in Guldental waren zum ersten Mal am Firmenmontag auf der Pfingstwiese. Charlotte Eberwien Auch die Angestellten vom Wölfert Lack- und Karosserie-Zentrum aus Bad Kreuznach (1990 gegründet) feierten ausgelassen Jahrmarkt. Charlotte Eberwien Das Team Ersatzteile des Maschinenbauunternehmens KHS aus Bad Kreuznach ist jedes Jahr auf dem Jahrmarkt vertreten – natürlich auch diesen Montag. Die GmbH wurde vor fast 150 Jahren gegründet. Charlotte Eberwien Am Montag besuchten traditionell viele Firmen mit ihren Mitarbeitern den Bad Kreuznacher Jahrmarkt. Zu den gut gelaunten Besuchern zählten auch die zwölf Volksfestfreunde aus der Belegschaft des E-Teams (vormals Steffen Elektrotechnik), die jedes Jahr „nix wie enunner“ kommen. Fotos: Charlotte Eberwien Charlotte Eberwien Beim Jahrmarkt ebenfalls vertreten: Die 14 Mitarbeiter des Bad Kreuznacher Restaurants Bread & Butter, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Charlotte Eberwien Zum ersten Mal wagten sich die neun Mitarbeiter des Restaurants Geheischnis aus Wöllstein „nix wie enunner“. Es war wohl nicht das letzte Mal. Charlotte Eberwien Nicht sprunghaft, sondern Stammgäste: das Trio von Weinland Nahe Charlotte Eberwien

Auflage bietet das größte Volksfest in der Region insgesamt 179 Geschäfte, Händler, Gastronomen, Unterhaltungsangebote und Attraktionen. Unsere Fotografin Charlotte Eberwien hat sich auch an diesem Montag unters Volk gemischt und einige bestens gelaunte Gruppen vor ihre Kamera bekommen. mki