Vom Bremspedal abgerutscht: Autofahrer fährt in leerstehendes Ladengeschäft

Ein Autofahrer ist in Bad Kreuznach vom Bremspedal abgerutscht und in das Schaufenster eines Ladens gefahren (Symbolbild). Foto: Bernd Settnik/dpa/picture alliance/dpa

Ein Autofahrer ist in Bad Kreuznach beim Einparken vom Bremspedal abgerutscht. Das hatte fatale Folgen für den 48-Jährigen, der am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem automatikbetriebenen Mercedes-Benz auf einem größeren Parkplatz in der Planiger Straße in eine Parklücke rangieren wollte. Denn er fuhr in das Schaufenster eines leerstehenden Ladengeschäfts. Dort wurde zudem ein hinter dem Schaufenster befindlicher Heizkörper samt dem dortigen Wasseranschluss beschädigt, wie die Polizei berichtet. Der Gebäudeverwalter musste daher die Wasserversorgung abstellen.

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei weder der Fahrer noch umstehende Personen verletzt. Insgesamt dürfte ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden sein, so die Schätzung der Polizei. red/sjs