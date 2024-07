Plus Roxheim Vom Außenseiter zu Klaus, dem Typ: Ein Roxheimer Boomer beschreibt seinen Lebensweg Von Christine Jäckel i „Klaus packt aus“ lautet der Titel des autobiografischen Buchs von Klaus Schneider. Foto: Christine Jäckel In „Klaus packt aus“ beschreibt Klaus Schneider, wie er trotz tragischer Schicksalsschläge in der Kindheit zu Perspektive und Lebenfreude kam. Lesezeit: 2 Minuten

Die Boomer gehen in Rente. Das ist aktuell ein Thema, das viel strapaziert wird. Klaus Schneider aus Roxheim, Jahrgang 1958, ist so ein Boomer, und er gibt in seiner kurzweiligen Autobiografie Einblicke in diese Generation. Die Boomer waren nach den Achtundsechzigern, die nicht nur in der Bildung den Muff von ...