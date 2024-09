Plus Bad Münster am Stein-Ebernburg

Vollsperrung bis auf Weiteres verschoben: Rolle rückwärts bei Baustelle in Bad Münster am Stein-Ebernburg

i Ab nächster Woche sollen die Arbeiten beginnen. Eine von Rapp (CDU) vorgeschlagene Anbindung des Naheweinparkplatzes über die Friedensbrücke ist nicht möglich. Foto: Robert Neuber

Am kommenden Montag sollten die umfangreichen Kanalerneuerungsarbeiten in der Naheweinstraße (L 235) im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg beginnen. Eingedenk der massiven Umleitungen, sorgte das für Ärger. Nun ist klar: Die Baustelle wird bis auf Weiteres verschoben.