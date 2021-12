Ein Feuer ist am zweiten Weihnachtsfeiertag im Dachgeschoss einer Wohnung in der Bad Sobernheimer Breitlerstraße ausgebrochen. Für die um 14.40 alarmierte Stützpunktfeuerwehr war es nur ein kurzer Weg, da der Brand in einer der Wohnungen über der Fahrzeughalle auf der Rückseite des Gebäudes zur Breitlerstraße entstanden war.