Kirn

Vogelfutter gestohlen: Ladendieb in Kirn auf der Flucht gestellt

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines örtlichen Einkaufsmarktes in der Kallenfelser Straße einen Ladendiebstahl. Ein Mann habe soeben mehrere Artikel in seinen Rucksack gesteckt und hätte das Geschäft verlassen, ohne die Ware ordnungsgemäß zu bezahlen.