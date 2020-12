Vlexx: Ein Patenzug wirbt für Bad Sobernheim

Bad Sobernheim

Großer Bahnhof in der Felkestadt am Bahnsteig 2 auf Gleis 3: Hier wurde an einem blauen Vlexx-Triebkopfwagen als „rollender Botschafter“ durch drei Bundesländer und das Elsass der Schriftzug „Bad Sobernheim“ mit dem Stadtwappen präsentiert. Die festliche Taufe wurde mit Sekt begossen, nachdem symbolkräftig eine Flasche aus Zucker zerschmettert worden war. in Anbetracht der aktuellen Situation waren 90 Honoratioren aus Politik und Wirtschaft, Stadt- und VG-Räten von Nahe und Glan und aus kommunalen Einrichtungen wie Schulen und Kitas geladen. Zaungäste verfolgten vom Park-and-Ride-Gelände aus das Spektakel. Stadtbürgermeister Michael Greiner begrüßte und fand die passenden Worte der Wertschätzung.