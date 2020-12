Bad Kreuznach

Selbst vor der Bestattungskultur macht das Coronavirus keinen Halt: Trauernde in den Arm nehmen und trösten, das ist auf unabsehbare Zeit vorbei. Schon bevor die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten am Sonntag beschlossen hatten, dass Menschen sich nur noch zu zweit oder als Familie in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen, galt bereits die Anordnung, dass Erdbestattungen nur im engsten Familienkreis stattfinden dürfen. Daran hat sich trotz der neuerlichen Einschränkungen von Sonntag nichts geändert, erklärt Christine Wentz von der Friedhofsverwaltung Bad Kreuznach.