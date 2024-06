Plus Bad Kreuznach Vierter Tag des Sports in Bad Kreuznach: Kurstadt präsentiert vielfältiges Angebot Von Josef Nürnberg i Hockey war trotz der Hitze bei den jungen Besuchern sehr beliebt. Foto: Josef Nürnberg Ihre sportliche Vielfalt hat die Kurstadt bei der vierten Auflage des Tages des Sports auf dem Kornmarkt, vor der Pauluskirche und entlang des Mühlenteichs bewiesen. Wer die Begeisterung der Besucher erlebte, wird sich wundern, dass der Tag, der im Jahr 2014 in Bad Kreuznach aus der Taufe gehoben wurde, nicht alljährlich veranstaltet wird. Lesezeit: 2 Minuten

Oberbürgermeister Emanuel Letz verzichtete in seiner Begrüßung auf eine lange Rede, sondern überließ die Bühne den Menschen, denen der Tag gewidmet ist, nämlich den Sportlern. Der Stadtchef staunte nicht schlecht, was ihm da während der Eröffnung von den unterschiedlichen Formationen von Own Risk an atemberaubenden Tänzen präsentiert wurde. Sportdezernent Markus ...