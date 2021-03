Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Mittwoch 20 Neuinfektionen im Landkreis und 28 neue Fälle in der Stadt Mainz.

Insgesamt sind es derzeit 12.114 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt wurden im Landkreis bisher 193 (plus 17) Mutanten festgestellt, in der Stadt Mainz 183 (plus 19).

Bislang starben insgesamt 355 Menschen in Verbindung mit Corona, im Landkreis stieg die Zahl von Dienstag auf Mittwoch um 4.

Die Inzidenz liegt im Kreis bei 38 (plus 2) und in Mainz bei 48 (plus 8).