Wöllstein

Gegen 21 Uhr am Sonntagabend ereignete sich bei Wöllstein ein Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen. Ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus befuhr die L 412, um an der Einmündung zur B 420 nach links in Richtung Wöllstein abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Wöllstein kommenden 18-jährigen Pkw-Fahrers.