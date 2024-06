Plus Bad Kreuznach Vier Landkreise schließen sich zusammen: Netzwerk soll Unternehmen mehr Möglichkeiten bieten Von Josef Nürnberg i In Räumen der Firma OK-Move hoben rund 100 Teilnehmer das Transformationsnetzwerk Rhein-Nahe-Hunsrück aus der Taufe. Foto: Josef Nürnberg Die Wirtschaft ist wie das Leben selbst ständigen Veränderungen unterworfen. Die Landkreise Bad Kreuznach, Birkenfeld, Mainz-Bingen und Rhein-Hunsrück, die IG Metall Bad Kreuznach sowie die Agentur für Arbeit wissen das und haben darum das Transformationsnetzwerk Rhein-Nahe-Hunsrück ins Leben gerufen. Lesezeit: 2 Minuten

Zur Auftaktveranstaltung in den Geschäftsräumen von OK-Move in Bad Kreuznach hatten sich die Netzwerker den passenden Ort gewählt, hat doch OK-Move vorgemacht, dass Transformation ein probates Mittel ist, um am Markt Neukunden zu generieren und dadurch zu bestehen. So hatte Sven Kriewald nicht aufs falsche Pferd gesetzt, indem er den ...