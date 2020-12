Bad Kreuznach

Am 15. Juni 2019 hat die Hebammenpraxis St. Marienwörth in ihren Räumlichkeiten am Bourger Platz 8 ihr Angebot für werdende und junge Eltern gestartet. In dem seitdem vergangenen Jahr hat sich viel getan, gerade durch die Corona-Pandemie oft auch unter erschwerten Bedingungen.