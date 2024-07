Plus Meisenheim Vieles ist im Wachstum und soll bleiben: VG-Kita in Meisenheim besteht seit 50 Jahren Von Roswitha Kexel i An beiden Hüpfburgen auf dem weitläufigen Gelände der Verbandsgemeindekindertagesstätte „Kleine Strolche“ war immer einiges los. Foto: Roswitha Kexel Zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeindekindertagesstätte Meisenheim präsentierte sich das alljährliche Sommerfest im neuen Kleid. Statt Aufführungen der Kinder gab's eine einstündige Kinderdisco mit DJ Michi am späten Freitagnachmittag. Auch lockten zwei Hüpfburgen auf dem weitläufigen Gelände. Tattoos, Luftballontiere und Samen einsäen wurden ebenfalls angeboten. Lesezeit: 3 Minuten

Sascha Marfilius, der mit seiner Stellvertreterin Marie Laubensdörfer die VG-Kita seit 1. Juli 2023 leitet, begrüßte Kinder, Eltern, Freunde und weitere Gäste am Hochbeet, an dem zu lesen war: „50 Jahre Kita - Kleine Strolche Meisenheim“. Auch hatten sich die Kinder im Vorfeld mit einem Handabdruck in ihrer Lieblingsfarbe auf ...