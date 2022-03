Viele Hilfsgelder und noch viel mehr Engagement

Der Herbert muss es weiter machen. Und der Gründer und seit 26 Jahren Vorsitzende des Fördervereins Lützelsoon lässt keinen Zweifel daran, dass er mit bald 85 Jahren immer noch mächtig Gas gibt. 1000 Mitglieder wünscht er sich für seinen Förderverein. 888 waren es bis Freitag, 889 sind es nach dem spontanen Vereinseintritt von Christian Stakelbeck (Wallhausen). Er plant mit den Rotariern Bad Kreuznach eine Baustein-Aktion für die Soonwaldstiftung auf Schloss Dhaun. So wächst das Netzwerk ständig, viele lassen sich von der unermüdlichen Pionierarbeit von Herbert Wirzius anstecken und mitreißen. Dazu gehören die 350 Freunde und Förderer des Vereins. Das sind Firmen und Unternehmen bundesweit. Zusammengenommen hat man die 1000 also längst überschritten. Natürlich wurde Wirzius wiedergewählt, und auch der übrige Vorstand (siehe Bildtext rechts) geht wohlvorbereitet an die Arbeit. Und Wirzius macht schon für 2023 Pläne, hat noch etliche Ideen im Köcher.