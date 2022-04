Viele helfende Hände in Wallhausen: Frühjahrsputz rund um die Schynse-Kita

Am Renovierungsanstrich der Gartenmöbel beteiligten sich mit viel Tatendrang und Spaß am Werkeln auch einige Kita-Kinder. Tanja Wallhäuser, Vorsitzende des Fördervereins, freute sich, dass für den Frühjahrsputz im Außengelände eine vielköpfige Helferschar anrückte, denn in den vergangenen zwei Jahren fiel das Aufräumen zunächst wegen der Pandemie, dann wegen der Bauarbeiten für die Kita-Erweiterung eher knapp aus. Die Bunker-Jugend unterstützt die Kita und den Förderverein regelmäßig mit Manpower oder finanziell aus dem Erlös von Veranstaltungen.