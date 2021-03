Nachdem der Haushalt in trockenen Tüchern war, fast drei Wochen vor dem Haushalt der VG Kirner Land, konnte in der jüngsten Ratssitzung eine Reihe von Investitionen und Auftragsvergaben auf den Weg gebracht werden. So wurde für die seit Jahren diskutierte Sportplatzbrücke der Planungsauftrag ans Kirner Ingenieurbüro Sauer vergeben.