Plus Bad Kreuznach Viele Gäste, gute Stimmung und ein Schreckmoment: So begann der Bad Kreuznacher Jahrmarkt Von Markus Kilian i Da ist nicht mehr viel Platz: Am Freitag- und Samstagabend lockte der diesjährige Bad Kreuznacher Jahrmarkt wieder Tausende Besucher auf die Pfingstwiese. Die erste Zwischenbilanz: Die Stimmung war ausgelassen, es kam zu vergleichsweise wenig Zwischenfällen. Foto: Charlotte Eberwien Die erste Zwischenbilanz lautet: Insgesamt ruhig verlief es auf der Pfingstwiese, auf die zahlreiche Besucher strömten. Allerdings: Die Bahnschranke vor dem Eingang am Brückes hatte eine Panne. Lesezeit: 3 Minuten

Er blinkt, er tönt, er versprüht einfach gute Laune: Auch in diesem Jahr ist der Bad Kreuznacher Jahrmarkt – natürlich – wieder ein Riesenfest in der Kurstadt. Seit seiner Eröffnung am Freitag haben schon Tausende Volksfestfreunde den Weg zur Pfingstwiese für die 194. Auflage gefunden, um sich von den Fahrgeschäften ...