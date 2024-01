Plus Kreis Bad Kreuznach/Kusel Viele Einsätze, aber keine Großbrände – Jahreswechsel in Stadt und Kreis Bad Kreuznach glimpflich Zu „verhältnismäßig wenig Einsätzen“ mussten die Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und im Westen (Kirn und Lauterecken) zum Jahreswechsel ausrücken. Neben Streitigkeiten meist alkoholisierter Bürger hielten kleinere Brände (zwei Pkw in BME) die Beamten in Atem. Witterungsbedingt waren offenkundig weniger Menschen als üblich unterwegs: „Es wurde überwiegend friedlich gefeiert.“

Die Kreuznacher Feuerwehr, die 2023 714 Einsätze gefahren ist (2022: 631) berichtet ebenfalls: Gegen 20 Uhr brannte eine Biotonne in der Mannheimer Straße, die ein Anwohner gelöscht hatte. Gegen 20.45 Uhr brannte ein Altkleidercontainer in der Richard-Wagner-Straße. Das Schloss wurde aufgebrochen, die brennenden Kleidungsstücke gelöscht. In den Neufelder Weg zu einer ...