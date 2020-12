Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 07:30 Uhr

Bockenau

Viel Spaß beim ZDF: Bockenauer zu Gast bei „Bares für Rares“

Das war für Michael Pfeifer (37) ein großartiges Erlebnis: Er bewarb sich bei der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ mit Horst Lichter und Team wurde eingeladen. Schon am 12. Dezember 2019 wurde die Sendung in Köln-Pulheim aufgezeichnet und am vergangenen Mittwoch gesendet.