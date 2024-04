Plus Bad Kreuznach Viel Niederschlag auch im Kreis Bad Kreuznach: Staunässe macht Landwirten zu schaffen Von Josef Nürnberg i Staunässe im Acker, wie hier in Niederhausen, ist die Kehrseite der vielen Niederschläge des Winters. Foto: Josef Nürnberg Die Wasserversorgung der Böden ist zwar gut, besondere Vorsicht gilt zurzeit bei der Bearbeitung der Acker. Lesezeit: 2 Minuten

So manche Landwirte und Kleingärtner haben in den vergangenen Wochen am Fenster gestanden und mit Verdruss dem Regen zugeschaut. Denn Kleingärtner wie Landwirte warten gleichermaßen auf trockenes Wetter. Schnell konnte man den Eindruck gewinnen: Das Frühjahr 2024 ist viel zu nass. Der Eindruckt trügt. Pflanzenbauberater Dr. Stefan Weimar vom Dienstleistungszentrum Ländlicher ...