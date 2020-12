Nußbaum

Der Hevert-Cup, das von Hevert-Arzneimittel ausgerichtete Benefizfußballturnier, sollte im Juni sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Aufgrund der Corona-Krise und des Veranstaltungsverbots in diesem Jahr kann es nicht stattfinden. Doch die bewährte Spendenaktion soll dennoch laufen: Und so macht Hevert aus der Not eine Tugend und ruft stattdessen zu einem Videowettbewerb auf, in dessen Rahmen Spenden für die dreijährige Jana aus Meisenheim gesammelt werden.