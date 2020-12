Bad Kreuznach

In der Sache ist man wieder einmal keinen Schritt weitergekommen und hat – ebenso wieder einmal – wichtige Zeit verspielt. Entgegen der Realität scheinen einige Teile der politischen Akteure in der Bad Kreuznacher Politiker dennoch zu glauben, man könnte sich Zeit lassen. Mit dem Scheitern der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am Montagabend sinken die Chancen der Stadt, in diesem Jahr einen Haushalt für 2021 zu beschließen.