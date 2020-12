Videoaktion ab 1. Dezember: Interviews mit ungewöhnlichen Menschen aus der Region

Bad Sobernheim

Seit Jahren ist der lebendige Adventkalender ein Angebot, das die Sobernheimer bis kurz vor Weihnachten immer wieder vor unterschiedlichen Häusern zusammenführt. Doch durch Corona ist dies genauso wenig möglich wie die unterschiedlichsten Weihnachtsmärkte oder vorweihnachtlichen Konzerte. Dies hat Bruno Schneider, dessen Denkmalz-Brauerei alljährlich an der Adventsfensteraktion teilgenommen hat, keine Ruhe gelassen, und so hat er sich überlegt, einen digitalen Adventskalender zu machen. Und zwar mit vielen unterschiedlichen Gästen aus der Nahe-Glan-Region, die in kurzen Videos einen Einblick auf alles außer Corona geben, wie es Sabine Schossig-Roevenich umschreibt. Die Steinhardter Musikerin moderiert die Interviews, die in der Disibodenberger Kapelle produziert werden und ab 1. Dezember allabendlich um 18 Uhr auf den Kanälen der Denkmalz-Brauerei auf Facebook und Instagram veröffentlicht werden.