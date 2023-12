Plus Bad Kreuznach VHS bietet Breites Programm: Kochen, Sprachen lernen und vieles mehr Das neue Programm der Volkshochschule Bad Kreuznach für das 1. Halbjahr 2024 ist ab Dienstag, 12. Dezember, erhältlich. Die Kurse sind ebenfalls online auf der Homepage www.vhs-bad-kreuznach.de zu finden. Start des neuen Semesters ist am Montag, 29. Januar. Von Rainer Gräff

Die Programmhefte werden wie gewohnt an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet (zum Beispiel Stadtbibliothek, Buchhandlungen, Tourist-Information) zur Mitnahme ausliegen. Außerdem sind sie in der neuen VHS-Geschäftsstelle im neuen Rathaus am Kornmarkt 5 zu bekommen. Das Titelbild des Programmheftes zeigt ein Gemälde des Museums Schlosspark des Bad Kreuznacher Künstlers Berthold Schwartz. Neben ...