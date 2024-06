Plus Bad Münster-Ebernburg VG-Rat zieht an einem Strang mit Biebelsheim: In Windkraftdebatte geht Blick zur Stadt Von Josef Nürnberg Der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach verstärkte in seiner Sitzung am Mittwochabend nochmals seine Stellungnahme vom vergangenen Oktober, in der er sich erstmals gegen die Windenergie-Potenzialfläche 21 bei Biebelsheim ausgesprochen hatte. Dass er sich keineswegs der Windkraft verweigert, unterstrich er mit seinem Vorschlag, die Potenzialfläche 35 nördlich der B 420 bei Fürfeld als Vorrangfläche auszuweisen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Verbandsgemeinde hofft, dass die ebenfalls in der Potenzialfläche 21 liegende Stadt Bad Kreuznach mit Planig mitzieht und sich auch gegen Windenergie in diesem Bereich ausspricht. Fast zeitgleich tagte am Mittwoch der Stadtrat zu diesem Thema. „Ich hoffe, dass der Stadtrat unseren Argumenten folgen kann“, so der Wunsch von Bürgermeister ...