VG-Rat in Langenlonsheim-Stromberg: Fahrzeugkonzept beschlossen

Das vom Feuerwehrausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg empfohlene Fahrzeugkonzept (wir berichteten) wurde vom VG-Rat einstimmig beschlossen. Bernhard Wolf (FLLS) war der Meinung, dass ein solches Konzept nicht zum Automatismus werden sollte, und schlug vor, im Rahmen des Haushaltes 2022 zu prüfen, was gebraucht wird und was nicht. Benjamin Hilger (CDU) sah das nicht so: „Der Plan ist realistisch und seriös zusammengestellt.” Von einem guten Konzept sprach Udo Wirth (SPD), und Bürgermeister Michael Cyfka bat um Vertrauen sowohl in den Feuerwerwehr- als auch in den Finanzausschuss. Zudem würde die Anschaffung eines Fahrzeugs ohnehin noch im Rat behandelt.