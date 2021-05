Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan will die Betriebsführung ihrer beiden Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim neu vergeben. Der VG-Rat machte in seiner jüngsten Sitzung den Weg für die europaweite Ausschreibung frei, die der Dienstleister Ax Projects aus Neckargemünd vorbereiten und durchführen soll.