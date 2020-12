VG Langenlonsheim-Stromberg

Als TSV-Fußballer der Spielgemeinschaft Langenlonsheim/Laubenheim gab er einst den „Staubsauger“: Bälle abfangen und verteilen. Eine Aufgabe, nach der er auch als VG-Bürgermeister greift. Sie liege ihm, entspreche seinem Naturell. Und so tritt Michael Cyfka am 22. März erneut an, will zum zweiten Mal VG-Bürgermeister und damit erstes Oberhaupt der noch jungen Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg werden.