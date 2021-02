Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, und so wurde erstmals in der Geschichte des Rüdesheimer Verbandsgemeinderates ein neues Ratsmitglied digital verpflichtet. Matthias Harke, Norheimer und Schmittenstollenpächter, rückt für den verstorbenen Wolfgang Ginz in die SPD-Fraktion nach und erlebte den Auftakt von zu Hause aus im ganz besonderen Format als Videositzung. Der übliche Handschlag muss warten, bis der Corona-Pandemie die Puste ausgeht.