Durch das Gebiet der Rüdesheimer Verbandsgemeinde führt nicht nur der Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg, sondern auch der Naheradweg. Deshalb beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit jeweils 5000 Euro an dem Projekt zur Weiterentwicklung des Pilgerwanderwegs sowie am Ausbau der Angebote in der Bikeregion Hunsrück-Nahe, wie Sophia Mauer, zuständig für die Gästewerbung, erklärte.