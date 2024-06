Plus Bad Sobernheim VG Nahe-Glan: Wer sitzt in den Ortsgemeinderäten? Von Silke Jungbluth-Sepp i Neue Gemeinderäte formieren sich Foto: Christian Flohr Auch in den 32 Dörfern der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wurden neue Räte gewählt. Teils gingen Parteien und Gruppierungen mit eigenen Listen an den Start, teils gab es gemeinsame Kandidatenlisten, auf denen die Bürger im Mehrheitswahlverfahren ihre Kreuzchen machen konnten. Lesezeit: 4 Minuten

Inzwischen ist überall klar, wen die Wähler in den Räten sehen wollen. In einigen Gemeinden bewarben sich auch Ortsbürgermeisterkandidaten um Ratsmandate. In anderen Orten, in denen es keine Kandidaten für die Ortsspitze gab, wird in der Regel der Rat einen Ortschef wählen. Daher kann es durch Nachrücker später noch zu ...