Plus Bad Sobernheim VG Nahe-Glan: Freie Wähler schaffen Sprung in den Verbandsgemeinderat Von Silke Jungbluth-Sepp i Die grünen Stimmzettel zum VG-Rat waren ein hartnäckiger Gegner für die Wahlhelfer und Wahlvorstände. Weil die gedruckte Fassung nicht mit der Reihenfolge der Listen im Erfassungsprogramm übereinstimmte, konnten die letzten Stimmen erst am Mittwoch ausgezählt werden. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Im Verbandsgemeinderat Nahe-Glan sind die Freien Wähler künftig mit von der Partie. Größte Verlierer sind die Grünen, die zwei Sitze einbüßen. Die SPD verliert einen Sitz, die CDU gewinnt einen dazu. Lesezeit: 3 Minuten

Wegen einer Softwarepanne konnten die Stimmen zum Verbandsgemeinderat in der VG Nahe-Glan erst in einem zweiten Anlauf am Montag und Dienstag ausgezählt werden, teils auch noch bis in den Mittwochvormittag – nachdem die Auszählung am Wahlsonntag gestoppt worden war. Nun liegt das heiß ersehnte Ergebnis vor, und es zeigt sich, dass ...