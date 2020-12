Bad Kreuznach

Die Stadt will den von der Corona-Pandemie schwer gebeutelten Gastronomen und Einzelhändlern weiter, so gut es geht, unter die Arme greifen. Der Außengastronomie und dem Einzelhandel in der Stadt sollen auch über den 31. Dezember 2020 hinaus die Sondernutzungsgebühren für das Jahr 2021 weiter erlassen und die maximal möglichen Flächen zur Verfügung gestellt werden.