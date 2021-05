Verwechslung von Bärlauch kann tödlich sein

Die Dosis macht das Gift, heißt es in Abwandlung eines Satzes des Gelehrten Paracelsus. Manchmal ist es aber auch die pure Verwechslung: Im Glauben, frischen Bärlauch gepflückt und verzehrt zu haben, hatte sich kürzlich ein Ehepaar aus Vallendar eine akute Vergiftung zugezogen. Beide wurden in einem Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt. Der 59-jährige Mann starb noch am selben Tag an den Folgen der Vergiftung. Dabei ist der Bärlauch (lateinisch: Allium ursinum), der grade noch Saison hat, ein äußerst schmackhaftes und vielseitiges Gewächs – wenn es der echte ist und wenn er nicht mit ähnlichen grünblättrigen Pflanzen verwechselt wird. Wir haben nachgefragt.